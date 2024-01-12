Евгений Кот гневно разнес экс-судью известного талант-шоу Татьяну Денисову, которая из Украины уехала в РФ

Известный украинский хореограф Евгений Кот подверг жесткой критике хореографа-предателя Татьяну Денисову за ее позицию.

Долгое время Денисова была членом жюри в украинском талант-шоу "Танцуют все", а незадолго перед началом полномасштабного вторжения присоединилась к еще одному похожему телешоу. Впрочем, из-за пророссийской позиции ее вырезали из проекта.

"Еще за день до вторжения мы вместе работали на съемках проекта "Танцы. World of Dance" – были членами жюри. И именно из-за нее этот проект не вышел в эфир в таком виде, как планировался. Жюри вырезали из программы из-за присутствия Денисовой", - рассказал Кот в интервью oboz.ua.

Татьяна Денисова

Звезда вспомнил позорное поведение предательницы, которое сначала во время съемок проекта отличилось своими циничными заявлениями о любви к Украине. А после начала российской агрессии одна из первых сбежала в РФ, чтобы устроиться там в кресле российского телешоу.

"На съемках она мне говорила: "Наконец-то я дома" – и у меня было ощущение, что она говорит это очень искренне. А сейчас воспринимаю те слова как высшую степень цинизма, потому что в первые дни великой войны она, пробыв несколько дней под ракетными обстрелами, сбежала через Европу в Россию и села там в жюри одного из танцевальных проектов", - ошеломил танцовщик.

Татьяна Денисова

Такое поведение хореографа Евгений резко осудил. И добавил, что в ее случае деньги победили над совестью. Для танцовщика она "така же убийца, как большинство россиян".

"Я понял, что у этого человека деньги на первом месте. Конечно, деньги – это важно, но не настолько, чтобы предавать себя. Кроме того, я знаю, что ее финансовое состояние не ставило в такие рамки, что она вынуждена была туда поехать. В меня летят ракеты, а она зарабатывает в Москве средства, платит с них налоги на эти ракеты. Она такая же убийца, как большинство россиян, которые поддержали войну против нас", - возмутился Кот.

Интересно, что незадолго после переезда в страну-агрессорку Татьяна Денисова даже отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт.

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