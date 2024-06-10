Евгений Кот назвал стоимость родов жены и какой сюрприз готовит ей на выписку из роддома

Артист также ответил, выбрали ли они имя для первенца.

Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот рассекретил стоимость будущих родов жены Натальи Татаринцевой и какой ценный сюрприз ей заказал.

Так, возлюбленная танцовщика сейчас находится на последних неделях беременности и уже совсем скоро подарит ему дочь. По словам Евгения, их семья готовится и уже выбирает имя для крохи. Более того, артист также добавил, что будущие роды их семье обошлись более чем в 2 тыс. долларов.

"Сейчас мы не волнуемся, готовимся. Кроватка есть, всевозможные люльки, коляски, кресла – этого всего полгаража. Мы платим за роды. Более двух тысяч долларов в общем. Споров по выбору имени не возникает. Где-то мы не соглашаемся, но мы прислушиваемся друг к другу. У нас уже есть одно имя, которое нам нравится. Однако мы думаем, не будет ли это нашей прихотью. Все же это имя ребенка на всю жизнь", - рассказал Евгений в комментарии "Люкс ФМ".

Евгений Кот с женой / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Также хореограф признался, что заранее позаботился и о подарке, которым будет радовать Наталью после рождения дочери. Так, артист запланировал подарить драгоценное кольцо от украинского бренда.

"Я спросил жену, что ей подарить. Она захотела кольцо. Мы подобрали, какое она хочет, я уже заказал и оно изготавливается. Кольцо украинского бренда из бриллиантов, выращенных в Украине", - поделился звезда.

Напомним, что недавно танцовщица Елена Шоптенко показала своего подросшего 6-летнего сына и какой сюрприз устроила ему на день рождения.

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