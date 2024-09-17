Евгений Кот показал 2-месячную дочь и как она изменилась с рождения: "Волшебная девочка"

Украинский хореограф Евгений Кот показал милую фотосессию с двухмесячной дочерью Лелей и женой, гимнасткой Наталией Татаринцевой.

Молодые родители довольно часто радуют фанатов семейным контентом. И в этот раз они показали, как проходят их будни в новом статусе. В частности, Евгений рассказал, что недавно дочери Леле исполнилось два месяца. За это время девочка уже заметно подросла и попозировала в нежной фотосессии дома.

Евгений Кот с дочерью / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Евгений Кот с дочерью / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Евгений Кот с дочерью и женой / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

К слову, скоро семья Кота переедет в большее семейное гнездышко – дом с бассейном под Киевом. Правда, когда это произойдет танцовщики не дают прогнозов, а лишь иногда делятся кадрами со строительства.

Евгений Кот с дочерью и женой / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Кроме того, Наталья поделилась ее буднями мамы и как с мужем и Лелей она мило время проводит. В свою очередь Евгений признается, что со временем они все больше начинают понимать дочь.

"Два месяца. Спасибо, что выбрала нас своими родителями. Ты очаровательная девочка и мы уже лучше понимаем тебя, а ты нас", — рассказал Кот.

Евгений Кот с дочерью и женой / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Жена и дочь Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Евгений Кот с дочерью и женой / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время показал свою 19-летнюю дочь и признался, чем она ему поднимает настроение.

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