Евгений Кот показал, как его теща с тестем смешно отреагировали на новость о пополнении в их семье

Украинский хореограф Евгений Кот растрогал кадрами, как они с женой, гимнасткой Наталией Татаринцевой сообщали родителям возлюбленной о том, что впервые станут родителями.

В своем Instagram знаменитый танцовщик показался в доме родителей Наталии. Очевидно, именно там прошло ее детство, а на полочках все еще стоят ее портреты.

Супруги вручили сделанный тест на беременность родителям гимнастки. Сначала теща Кота долго разглядывала его. В этот момент ее муж, тесть Кота, посмеивался над ней. Мол, этот тест предназначен для обнаружения Covid-19. Вся семья посмеялась над такой остроумной шуткой. И только после этого мама Наталии поняла, что это все действительно означает. Однако сразу не поверила своим глазам.

Евгений Кот показал реакцию тещи и тестя на новость о беременности их дочери

И снова тесть Евгения нашел повод пошутить. И предостерег жену, чтобы она "не слишком сильно радовалась", чтобы "не остановилось сердце". После очередной шутки, мама Татаринцневой со слезами на глазах начала обнимать дочь.

Напомним, недавно стало известно, что Евгений Кот вместе со своей женой станут родителями. Супруги оригинальным образом сообщили о радостном известии. Они сняли видео, от которого трудно сдержать слезы.

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