Евгений Кот рассекретил самый дорогой подарок для жены за более чем 1 млн грн

Наталья также поделилась, как возлюбленный преподнес ей сюрприз.
Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот рассказал, каким самым дорогим подарком радовал свою жену, танцовщицу Наталью Татаринцеву.
Евгений часто любит уделять жене знаки внимания и проявлять свою любовь к ней. Так, он признается, что за время их супружеской жизни самым дорогим его подарком Наталии стал автомобиль Audi A5. Стоимость такого авто в среднем достигает 1 миллиона гривен.
Также беременная первенцем жена Евгения рассказала, как он сообщил о покупке для нее машины. Как оказалось, это было неожиданностью для Татаринцевой. По ее словам, она получила от возлюбленного звонок, где он ей сообщил об этом в тот день, когда уже купил желанную машину.
"Audi A5. Тогда это было сюрпризом. Он просто позвонил по телефону и сказал: "Я купил тебе машину", - смеясь, поделилась Наталья в интервью Евгению Фешаку.
Напомним, недавно Наталья Татаринцева наедине летала на отдых в теплом Дубае. Там жена хореографа сделала фото в купальнике и откровенно поделилась, как изменилось ее тело за период беременности.
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