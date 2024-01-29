Евгений Кот рассекретил самый дорогой подарок для жены за более чем 1 млн грн

Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот рассказал, каким самым дорогим подарком радовал свою жену, танцовщицу Наталью Татаринцеву.

Евгений часто любит уделять жене знаки внимания и проявлять свою любовь к ней. Так, он признается, что за время их супружеской жизни самым дорогим его подарком Наталии стал автомобиль Audi A5. Стоимость такого авто в среднем достигает 1 миллиона гривен.

Евгений Кот с женой Натальей / Фото: instagram.com/kot_jenya

Также беременная первенцем жена Евгения рассказала, как он сообщил о покупке для нее машины. Как оказалось, это было неожиданностью для Татаринцевой. По ее словам, она получила от возлюбленного звонок, где он ей сообщил об этом в тот день, когда уже купил желанную машину.

"Audi A5. Тогда это было сюрпризом. Он просто позвонил по телефону и сказал: "Я купил тебе машину", - смеясь, поделилась Наталья в интервью Евгению Фешаку.

Напомним, недавно Наталья Татаринцева наедине летала на отдых в теплом Дубае. Там жена хореографа сделала фото в купальнике и откровенно поделилась, как изменилось ее тело за период беременности.

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