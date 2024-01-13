Евгений Кот рассказал, как жена сообщила ему о беременности после диагноза бесплодие

Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот поделился, как жена Наталья Татаринцева сообщила ему о беременности.

По словам артиста, они с любимой пытались забеременеть в течение четырех лет и безрезультатно. Более того, супругам ставили неутешительный диагноз – бесплодие. Но Евгений и Наталья не сдавались и верили, что когда придет время, все удастся.

Евгений Кот рассказал, как они с женой узнали о долгожданной беременности:

"Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – бесплодие… Однако мы верили, что наши планы осуществятся", — рассказал Кот, пишет oboz.ua

Евгений Кот с женой / Фото: instagram.com/kot_jenya

Вместе с тем хореограф поддержал все пары, которые пытаются забеременеть и по каким-то причинам пока не могут этого сделать:

"И сейчас я хочу сказать всем будущим родителям, мечтающим о маленьком чуде, но пока оно по каким-то причинам не приходит в их жизнь: не надо переставать верить. Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас настал период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы", – поделился танцор.

Евгений Кот с женой / Фото: instagram.com/kot_jenya

Напомним, ранее Евгений Кот показал, как сообщил своей теще и тестю о том, что они с женой ждут первенца. Хореограф растрогал видео с реакцией родителей любимой на радостную новость.

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