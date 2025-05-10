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- Гламур
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Евгений Кот растрогал новыми фото с подросшей дочерью, которой исполнилось 10 месяцев
Семья показала результат нежной фотосессии.
Хореограф и звезда "Танцев со звездами" Евгений Кот поделился нежным семейным фото, на которых изображен вместе с женой Наталией Татаринцевой и дочкой Лелей.
В фотоблоге звездные супруги рассказали поклонникам, что 10 мая – особый для них день. Ибо 10 месяцев назад родилась их дочь Леля. Чтобы оставить в память эти счастливые мгновения отцовства, Евгений с Натальей устроили фотосессию с крохой.
На снимках вся семья предстала в нежных образах, перекликавшихся между собой. Так, Евгений попозировал в светлой рубашке и розовых брюках, Наталья - изящном розовом платье с вырезами по бокам, а их дочь - праздничном белом боди с цветочным принтом и милыми рюшами. Образ девочки дополнили милые носки с бантиками.
Фанаты сразу засыпали семью теплыми словами и пожеланиями в комментариях, отмечая, как стремительно растет маленькая Леля.
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