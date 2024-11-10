Евгений Кот с женой очаровали поцелуями 4-месячной дочери в изысканных образах

Украинский хореограф Евгений Кот и его жена гимнастка Наталья Татаринцева восхитила кадрами с крошечной дочерью Лелей.

Нежными снимками супруги поделились в Instagram. Вместе с тем они рассказали, что 10 ноября их дочери исполнилось ровно четыре месяца. По этому случаю родители с крохой устроили фотосессию.

"Нашем цветочку 4 месяца. Самая прекрасная дочь в мире!", — написали Евгений и Наталья.

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

На серии милых фото пара предстает в фемили-луке, который состоит из черной палитры одежды. Тем временем 4-месячная Леля попозировала в милом вязаном боде, которе украсило ее имя. Так, счастливая семья показала, как играет с крохой, целуя и обнимая ее.

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Публикация Котов с ребенком сразу насобирала множество реакций. Кроме того, в комментариях юзеры отметили, на кого Леля похожа больше:

Маленькая красотка! Очень похожа на папу!

У вас однозначно серьезная леди

Ну разве можно быть столь красивой. Леди они такие, даже без макияжа и прически божественно красивая

Лелечка взяла от вас обоих все лучшие качества. Пусть Бог благословит вас всех

Напомним, гимнастка Лилия Подкопаева показала редкое фото 18-летней дочери и публично обратилась к ней с нежными поздравлениями.

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