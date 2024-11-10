Евгений Кот с женой очаровали поцелуями 4-месячной дочери в изысканных образах

Семья рассказала о своем маленьком празднике.
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена гимнастка Наталья Татаринцева восхитила кадрами с крошечной дочерью Лелей.
Нежными снимками супруги поделились в Instagram. Вместе с тем они рассказали, что 10 ноября их дочери исполнилось ровно четыре месяца. По этому случаю родители с крохой устроили фотосессию.
"Нашем цветочку 4 месяца. Самая прекрасная дочь в мире!", — написали Евгений и Наталья.
На серии милых фото пара предстает в фемили-луке, который состоит из черной палитры одежды. Тем временем 4-месячная Леля попозировала в милом вязаном боде, которе украсило ее имя. Так, счастливая семья показала, как играет с крохой, целуя и обнимая ее.
Публикация Котов с ребенком сразу насобирала множество реакций. Кроме того, в комментариях юзеры отметили, на кого Леля похожа больше:
- Маленькая красотка! Очень похожа на папу!
- У вас однозначно серьезная леди
- Ну разве можно быть столь красивой. Леди они такие, даже без макияжа и прически божественно красивая
- Лелечка взяла от вас обоих все лучшие качества. Пусть Бог благословит вас всех
Напомним, гимнастка Лилия Подкопаева показала редкое фото 18-летней дочери и публично обратилась к ней с нежными поздравлениями.
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