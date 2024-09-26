Евгений Кот серьезно заболел и назвал диагноз: "Это просто жесть какая-то"

Украинский хореограф Евгений Кот пожаловался, что серьезно заболел.

Танцор в своем Instagram поделился, что ему стало плохо ночью. В частности, у знаменитости начало болеть горло, появился насморк и поднялась температура. На утро состояние Кота только ухудшилось. Он сразу начал лечение и стал избегать контактов с женой и маленькой дочерью, чтобы их не заразить.

"А почему бы не заболеть тогда, когда у тебя много дел? Еще, не дай Бог, ребенка заразить. Ломает, просто жесть какая-то. Я так давно не болел! Я ночью почувствовал, что что-то дерет горло, на утро уже было очень неприятно. Лечимся!" – делится танцор.

Евгений Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Наконец, Евгений Кот решился сделать тест, чтобы узнать, не подхватил ли он вдруг коронавирус. Оказалось, что у танцора действительно Covid-19.

"Сделал тест на Covid. Он положительный. У меня Covid… Будем лечиться", — отметил танцор.

Евгений Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Сейчас Евгений Кот уже чувствует себя гораздо лучше. У танцора не поднимается высокая температура, но мучает боль в горле и насморк. Врач дал наставления, как лечиться. В частности, Кот говорит, что уже через несколько дней полностью поправится.

"Уже без температуры, но сел голос и горло болит, нос набухший. Сейчас этот Covid протекает как ОРВИ. Врач говорит, что два-три дня и все", — добавил танцовщик.

Евгений Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева жаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость призналась, что начала посещать реабилитолога.

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