Евгений Кот сообщил о серьезной болезни 8-месячной дочери и назвал диагноз

Евгений Кот, Наталья Татаринцева и их дочь / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, сообщили о серьезной болезни 8-месячной дочери.

Супруги сделали пост в Instagram от имени Лели. Влюбленные делятся, что симптомы начали проявляться несколько недель назад. У дочери Кота поднялась высокая температура. Супруги пытались ее нормализовать лекарством, но она все равно возвращалась. Так что Кот и Татаринцева вызвали скорую. Тест на грипп и ковид был негативным. Врач предположил, что это инфекционное заболевание, назначил лечение и подчеркнул, чтобы родители следили за состоянием дочери.

Дочь Евгения Кота заболела

“Все началось в позапрошлое воскресенье ночью. Я (дочь супругов — прим. ред.) проснулась от ощущения, что горю. Температура — 39. Мама с папой пытались ее сбить, но она возвращалась снова и снова. Когда это произошло в третий раз за ночь, они вызвали “скорую”. Врачи предположили, что это грипп, и сказали продолжать принимать лекарства. Но температура не отступала. На следующий день мы приехали в больницу. Сделали тест на грипп и “ковид” – все чисто. Врач сказал, что, вероятно, это инфекционное заболевание”, — говорится в сообщении.

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Наталья Татаринцева с дочерью

Впоследствии температура нормализовалась, но у Лели появилась красная сыпь на теле. Наталья Татаринцева пообщалась с поклонниками и те предположили, что у девочки розеола. Педиатр подтвердил диагноз.

“Температура исчезла, но на моем теле появилась сыпь. Мы поняли, что у меня розеола. Наш педиатр также это подтвердила. Признаки розеолы: первые три дня высокая температура и последующие 3-4 дня красная сыпь, которая сама проходит”, — говорится в сообщении.

Наталья Татаринцева с дочерью

Впоследствии Леле стало гораздо лучше, Татаринцева и Кот надеялись, что все позади. Впрочем, маленькая Леля снова очень сильно напугала родителей. У девочки начались судороги и содрогание. Супруги обратились к неврологу, который предположил, что это могут быть симптомы эпилепсии. Влюбленные не на шутку испугались и сразу же начали обследовать дочь у врачей. К счастью, эпилепсия не подтвердилась. Судороги и содрогание — это последствия того, что Леля переболела розеолой, что и дало осложнение на нервную систему. Наталья Татаринцева и Евгений Кот поделились своей историей, чтобы родители, который столкнуться с подобной проблемой, знали, к чему нужно быть готовыми.

“Единственное, что обнаружили, это последствия перенесенной розеолы и герпес 6 типа. Именно он дал осложнения на нервную систему”, — подытожили супруги.

Дочь Евгения Кота заболела

Напомним, недавно ведущая Наталья Островская вместе с годовалой дочерью попала в больницу. Знаменитость уже раскрыла диагноз маленькой Агаты.