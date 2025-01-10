Евгений Кот восхитил фото подросшей 6-месячной дочери в важную дату: "Время летит"

Танцовщик сообщил о празднике в семье.
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева показали свою подросшую дочь Лелю.
Сегодня, 10 января, Леля отмечает полугодие. По случаю такого особого дня звездные родители заказали для дочери шарики и устроили импровизированную фотосессию в спальне. В частности, надели именинницу в розовый лук и дополнили его бантиком на голове. А вот шарики крохе смешно завязали на ножках.
На кадрах счастливая Леля улыбается и также играет с родителями. Татаринцева и Кот отметили, что в первые полгода жизни дочь уже весит 7 кг и ростом достигает 71 см. И добавили, что до сих пор не могут понять, как быстро растет кроха.
"Шесть месяцев. Чувствуете, как время летит?", — написали супруги.
В комментариях родителей поздравили с таким важным для них праздником и пожелали счастливого детства для значительно подросшей Лели.
- Манюня красивая. Пусть растет здоровенькая
- Какие у нее прекрасные родители! Настолько любуюсь вами
- Как она быстро растет, молодчинка
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала, как с детьми и мужем-воином отдыхает в Буковеле.
Читайте также:
- Жена Решетника раскрыла, куда прилетела с детьми после проблем на границе: "Другая сторона мира"
- Пэрис Хилтон приехала в Лос-Анджелес и шокировала видео своего полностью разрушенного дома после пожара
- Семья Мики Ньютон срочно эвакуируется во время масштабного пожара в Лос-Анджелесе: "Страшный сон"