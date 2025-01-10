Евгений Кот восхитил фото подросшей 6-месячной дочери в важную дату: "Время летит"

Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева показали свою подросшую дочь Лелю.

Сегодня, 10 января, Леля отмечает полугодие. По случаю такого особого дня звездные родители заказали для дочери шарики и устроили импровизированную фотосессию в спальне. В частности, надели именинницу в розовый лук и дополнили его бантиком на голове. А вот шарики крохе смешно завязали на ножках.

На кадрах счастливая Леля улыбается и также играет с родителями. Татаринцева и Кот отметили, что в первые полгода жизни дочь уже весит 7 кг и ростом достигает 71 см. И добавили, что до сих пор не могут понять, как быстро растет кроха.

Евгений Кот с дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Шесть месяцев. Чувствуете, как время летит?", — написали супруги.

В комментариях родителей поздравили с таким важным для них праздником и пожелали счастливого детства для значительно подросшей Лели.

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Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала, как с детьми и мужем-воином отдыхает в Буковеле.

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