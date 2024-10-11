Евгений Кот восхитил фото с крошечной дочерью и рассказал о ее характере: "Мы в приятном шоке"

Семья артистов празднует три месяца дочери.
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена гимнастка Наталья Татаринцева поделились милым фотосетом с дочкой Лелей.
Так, сегодня, 11 октября, в семье мини-праздник. Маленькой Леле исполнилось три месяца. По этому случаю звездные супруги устроили уже традиционную импровизированную фотосессию у себя дома напамять. На изображении Леля предстает в белом костюме и массивном бантике на голове. В то время Евгений с Натальей позируют в объятиях.
Также супруги рассказали, что за эти месяцы Леля стала очень энергичной. Поэтому каждый день они удивляются новым ее открытиям и маленьким свершениям.
"3 месяца леди Лели. Мы в приятном шоке каждый день от всего происходящего! Наша педиатр говорит: эта девочка ну очень активна, подвижна и эмоциональна, как и родители. Поэтому готовьтесь, мама и папа", — написали супруги.
В то же время в комментариях юзеры начали дискутировать, на кого больше похожа девочка. В частности, мнения разделились, но львиная доля убеждена, что Леля – копия папы.
- Красивая и на папу тоже похожа, раньше мне там только мама была
- Поздравляю. Пусть растет здоровая и счастливая в мире. Копия папа
- Красавица. Будет весело
- Поздравляю маминый цветочек! Счастье вашей семье
Напомним, недавно певец Виктор Бронюк из группы "ТИК" также показал свою семью. В частности, рассказал об отношениях с 14-летним сыном и чем необычным он увлекается в своем возрасте.
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