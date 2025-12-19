Евгений Рыбчинский назвал Повалий "живым трупом" и раскрыл их конфликт: "Это просто ужас"

Евгений Рыбчинский, Таисия Повалий / © facebook.com/ERibchinskiy

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который ранее признался в серьезном диагнозе, резко высказался о Таисии Повалий, которая в свое время была его близкой приятельницей и исполнительницей его песен.

По словам Рыбчинского, последний раз он общался с Повалий в 2013 году — тогда артистка была на пике популярности и уже стала народным депутатом, а сам поэт вернулся из Америки. В интервью "Наодинці" звезда признался, что уже тогда артистка имела очень сомнительную гражданскую позицию, о чем он ей открыто заявлял в лицо.

«В 2013 году (последний раз общался — прим. ред.) Она была на гребне славы народным депутатом, а я из Америки приехал. И мы общались. Она говорила, что пора забыть обиды. А я говорил, что „ты идешь не в тот бок вообще. Мы стояли 2004 года на Майдане против всего этого, а ты теперь с ними“. А она: „Ты не понимаешь, то, о чем вы думаете, никогда не будет — национализма и Европы. Я абсолютно убеждена“. Ничего нового для меня. Я ее позицию знаю давно и она именно такая», — вспомнил композитор в разговоре с Анной Севастьяновой.

Таисия Повалий / © скриншот с видео

Поэт убежден, что Таисия Повалий никогда не видела Украину как свой родной дом и к тому же всегда тяготела к советчине. Именно этим Рыбчинский объясняет свою громкую и жесткую поэзию, которую он опубликовал в 2024 году. Среди строк можно было увидеть, как поэт называет путинистку «трупом живым». Звезда также отметил, что Повалий уже много лет не выполняет его композиций — и это было принципиальным решением обеих сторон.

«Киев никогда не стоял у нее как последнее место ее карьеры. Она всегда мечтала о карьере, условно, Софии Ротару. Всегда завидовала, что София Михайловна раньше жила и состоялась в Советском Союзе. Она всегда себя видела советским человеком. Я на нее так и смотрю. Почему „труп живой“? Потому что этой эпохи уже не существует, а она является олицетворением эпохи, которой нет. Это трагедия, честно говорю. Она еще и украинские песни поет. Это ужас просто. Мои песни она не поет давно и у нас это принципиально было. Потому что с 2013 года мы договорились, что она мои песни петь не будет», — отметил поэт.

