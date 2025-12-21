Евгений Рыбчинский отказал Могилевской в продюсировании и честно раскрыл причину: "Есть ревность"

Евгений Рыбчинский и Наталья Могилевская

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский отказал стать продюсером певицы Натальи Могилевской и объяснил причину.

Так, в интервью "Наодинці" композитор вспомнил интересный эпизод из жизни. Как оказалось, в свое время Евгений мог значительно помочь артистке в карьере. По словам композитора, Могилевская обратилась к нему именно тогда, когда завершила творческие отношения со своим продюсером Дмитрием Ягольником и искала новую профессиональную опору. Впрочем, решающим стал фактор времени. Буквально накануне к Рыбчинскому обратился певец Андрей EL Кравчук, с которым он уже успел договориться о сотрудничестве.

«Тогда бы я не стал продюсером EL Кравчука. Они пришли одновременно. Она закончила творческие отношения с Ягольником, с которым мы учились вместе на журналистике, и она искала базу. Буквально за день до нее был Андрей. А до того, как он появился, мы с Володей Бебешко (звукорежиссер и продюсер — прим. ред.) были в жюри на конкурсе „Мелодия“. Это львовский конкурс, где тот (EL Кравчук — прим. ред.) взял не гран-при, а какую-то, условно, первую премию, и я его очень тогда похвалил. Я сказал, что это настоящее шоу, и у нас на сцене еще никто такого не делал, и я готов в это вкладывать. И он появился, и я уже ему пообещал. И появляется, условно говоря, на следующий день Наташа, и я так мягко отказал…» — рассказал поэт Анне Севастьяновой.

Евгений Рыбчинский объяснил, что не смог одновременно продюсировать двух столь ярких и амбициозных звезд, потому что верит, что всегда «между артистами есть ревность».

