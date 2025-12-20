Евгений Рыбчинский породнился с Ириной Билык и раскрыл причину отказа сотрудничества с ней

Евгений Рыбчинский и Ирина Билык

Реклама

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский неожиданно раскрыл родственные связи с певицей Ириной Билык.

В интервью "Наодинці" Евгений Рыбчинский поделился, что в свое время артистку пригласил стать крестной мамой Даниила. Несмотря на то, что парень уже взрослый и ему уже 22 года, певица до сих пор поддерживает с ним теплые отношения и радует сюрпризами.

«Это Данила мама. Они очень симпатизируют друг другу. Она ему всегда подарки дарит. Он очень гордится, что у него такая крестная», — поделился поэт с Анной Севастьяновой.

Реклама

Ирина Билык

В то же время Рыбчинский признался, что их творческое сотрудничество с кумой прекратилось из-за неприятной ситуации, связанной с авторством песни. По словам композитора, в свое время Билык не указала его авторство и заверила, что это дело рук ее менеджеров. Несмотря на это, Рыбчинский решил больше не предлагать ей свои песни.

«Она в свое время сказала, что ей надо песня гитарная и я написал „Седой старик“. Тогда она еще пела на русском языке. Она ее пела. В очередной раз я захожу на ее ютуб, а там указаны слова и музыка Ирины Билык, а на самом деле Евгения Рыбчинского. Я сказал, что „при всем уважении, люблю и целую…“. А она мне: „Это мои менеджеры, я же не имею к тому никакого отношения“. И я перевел ее на украинский, но сам уже пою. Я уже ей не предлагал», — добавил поэт.

Несмотря на завершение профессионального сотрудничества, родственные отношения между Рыбчинским и Билык сохранились. По словам композитора, они до сих пор общаются и время от времени встречаются: «Отношусь как к родственнице. Встречаемся. Когда у нее график, который можно подвинуть, мы встречаемся в ресторанах и многое обсуждаем».

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Реклама

Напомним, недавно Евгений Рыбчинский рассказал о четырех сыновьях и где они живут во время войны.