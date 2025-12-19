Евгений Рыбчинский после эмиграции раскрыл причину выезда из США и какое гражданство имеет

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который недавно признался в серьезном диагнозе, подробно объяснил причины своей временной эмиграции в США, а также признался, имеет ли американское гражданство.

В интервью "Наодинці" Рыбчинский рассказал, что принял решение уехать из Украины в 2010 году — после прихода к власти Виктора Януковича. Тогда поэту казалось, что его личные связи могут гарантировать определенный баланс безопасности, однако реальность оказалась другой. Правда, композитор с первой женой и без того рассматривал возможность рождения ребенка в США, однако политическая ситуация стала дополнительным и не слишком желательным толчком к переезду.

«Когда Янукович пришел к власти и мне казалось, что мои связи формируют какой-то баланс безопасности, а оказалось, что нет. У меня тогдашняя жена была беременна. Это 2010 год. У нее родная сестра американка. Мы и так думали, чтобы рожала в Америке. И вот как раз такой повод не самый лучший. Мне пришлось закрыть издательство. Я издательство закрыл на пике популярности», — рассказал звезда Анне Севастьяновой.

Евгений Рыбчинский

Несмотря на пребывание в Америке, Рыбчинский не рассматривал эту страну как место для постоянной жизни. Он откровенно объяснил, почему не остался там навсегда, даже несмотря на возможности и регулярные выступления.

Поэт также поделился опытом сотрудничества с украинской диаспорой в США. По его словам, гастроли и работа за океаном оставили противоречивые впечатления. Отдельно Евгений Рыбчинский опроверг слухи об американском гражданстве или грин-карте.

«Что там делать? В такси работать? Кем там быть? Я работал с диаспорой. Это те люди, которые за 20 долларов подавятся. Я проехался с концертами по Восточному побережью в 2013 году. Меня упрекали, что я за вход 20 долларов брал. Я бы сказал, что украинцы в Украине намного щедрее и человечнее. Я не имею американского гражданства, я просто не ставил это целью. И грин-карты иногда мне приписывали. Я их никогда не имел. И слава Богу. Всегда был вопрос: и кто я здесь? Кто я в Украине даже без работы, я знаю точно. Потому что даже то, что я написал в 90-х, меня кормит по сегодняшний день. Здесь можно заработать деньги. В Америке с голоду умереть нельзя, но там, чтобы подняться и быть одним из американцев, ты должен там родиться и вырасти», — подчеркнул Рыбчинский.

Напомним, недавно Евгений Рыбчинский во второй раз стал дедушкой. Уже известно, у кого из его сыновей родилась внучка.