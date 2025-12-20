Евгений Рыбчинский рассказал о четырех детях: возвращение сына в Украину и младшие в Америке

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский откровенно поделился подробностями жизни своих потомков.

Знаменитость — отец четырех сыновей. От первого брака у него родился сын Никита. Во втором браке на свет появились Даниил, Георгий и Иван. Сейчас же семья Рыбчинских постепенно увеличиваются — недавно поэт стал дедушкой в третий раз.

По словам художника, его старший сын Никита уже давно самостоятельный и имеет собственную семью. Именно 36-летний потомок звезды в ноябре осчастливил его внучкой — первой за восемь поколений Рыбчинских девочкой. В интервью "Наодинці" Евгений признался, что новорожденную назвали Софией.

«Он сотрудничает по сегодняшний день (с Дмитрием Комаровым — прим. ред.). Он телевизионщик, сейчас он режиссер монтажа. Он большие проекты монтирует и так далее. Ему 36. У него семья, двое детей», — рассказал композитор Анне Севастьяновой.

Евгений Рыбчинский с семьей / © Евгений Рыбчинский / Facebook

Отдельно поэт рассказал о 22-летнем сыне Данииле, который накануне полномасштабной войны вернулся в Украину из США, где учился со второго по 12-й класс и окончил школу с медалью. По словам Рыбчинского, решение Даниила было осознанным и связанным с глубоким разочарованием.

«Один из моих сыновей накануне войны вернулся в Украину, закончив с медалью школу в Америке. Знаете, что он говорит? „Я никогда больше не вернусь в Америку“. Я уже думал, может, он убил кого-то там. Он говорит, что нет. Он сильно разочарован. И это человек, который со второго и по 12-й класс учился в Штатах, знает многое», — признался художник.

Евгений Рыбчинский с внуком

Сейчас Даниил работает в сфере ІТ и строит серьезные профессиональные планы: «Он айтишник и планирует проходить магистратуру в Нокии в Финляндии, чтобы вернуться как мегаспец в ІТ. Причем я ему говорю заняться криптой, не знаю, на чем сейчас можно зарабатывать. А у него такой научный подход. Он вообще считает, что за ІТ будущее, даже в военной сфере. И он готов в этом продолжать».

Также поэт откровенно рассказал об отношениях с младшими сыновьями — Георгием и Иваном. По его словам, они сейчас живут в Америке, и связь с ними ограничена. В то же время Рыбчинский отмечает, что не снимает с себя родительской ответственности.

«Не виделись уже много лет. Двое малышей живут в Америке. Я не могу сказать, что у нас сегодня больная тема, просто не о чем говорить. Я бы с удовольствием общался, но даже не знаю, куда, что и так далее. Алименты присылаю — и это единственное, что я могу. Жду, когда вырастет, будет телефон, и мы сможем быть на контакте. Так было со всеми. Все дети ко мне возвращаются после 16-17 лет. Они перестают быть мамиными и становятся папиными. Георгию 14 лет, а Ивану 11», — отметил Евгений.

