Евгений Рыбчинский шокировал, как с Ермаком вступил в разборки с бандитами и взыскал с них немалую сумму

Евгений Рыбчинский, Андрей Ермак

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский поделился громкой историей из 1990-х, связанной с EL Кравчуком, криминальными авторитетами и юридическими разборками.

По словам Рыбчинского, конфликт возник в 1997 году, когда EL Кравчук неожиданно решил покинуть проект и не выполнил часть контрактных обязательств. В частности, не приехал на запланированные концерты, на которые уже были проданы билеты.

Рыбчинский в интервью "Наодинці" объяснил, что тогда он еще с 1994 года сотрудничал с юристом Андреем Ермаком в контексте авторских прав. Именно тогда EL Кравчуку помогали начать самостоятельный путь и даже присоединились к созданию его юридической структуры.

«Он решил просто уйти. Он должен был доделать те работы, которые он делал. То есть были гастрольные какие-то вещи запланированы. Он просто не приехал на свои концерты, а люди купили билеты. Это был 1997 год. Мы с Ермаком с 1994 года сотрудничали в контексте авторских прав. А потом Андрей (EL Кравчук — прим. ред.) решил уйти в собственное плавание. И мы ему помогали создать его МЮК — Международная юридическая компания. И на этапе, когда EL Кравчук решил уйти, то уже Андрей предоставлял своих адвокатов. То есть его компания обслуживала музыкальную биржу и этот контракт. Мы прекрасно отработали», — рассказал Евгений Анне Севастьяновой.

EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

Впоследствии выяснилось, что за решением артиста стояли влиятельные лица из криминальной среды. Именно тогда поэт и решил действовать жестко. И в результате композитору вместе с Ермаком удалось взыскать с бандитов немалую сумму средств.

«Когда мы узнали, кто стоит за желанием Андрея Кравчука уйти, то конечно мы поехали к тем людям разбираться. На жестких тонах прекрасно переговорили. Я был достаточно жестким. Андрей как юрист всегда был сдержанным. А я достаточно жестко, и бандиты расплатились. За эту сумму тогда можно было купить две квартиры в Киеве», — ошеломил звезда.

Несмотря на громкий конфликт в прошлом, сейчас между Евгением Рыбчинским и EL Кравчуком сохранились теплые отношения. Более того, композитор даже отдал репертуар артисту бесплатно. Отдельно Рыбчинский вспомнил и об Андрее Ермаке. По его словам, их общение прекратилось еще несколько лет назад и он «последний раз видел его в 2018 году». А уже сейчас после недавних скандалов вокруг Ермака поэт говорит, «всегда удивлялся, как высоко ему удалось подняться».

«Это история, но нас очень многое связывало. Андрей (EL Кравчук — прим. ред.) обратился в прошлом году по поводу песен, которые он пел, где я являюсь автором и соавтором. Я ему бесплатно отдал, чтобы он пел их дальше», — признался поэт.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

