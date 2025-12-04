Евгений Рыбчинский стал дедушкой: у кого из сыновей композитора родилась дочь

Евгений Рыбчинский / © facebook.com/ERibchinskiy

В ноябре известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский стал дедушкой внучки.

А это же наконец выяснилось, благодаря кому в семье произошло пополнение. Оказывается, дочь родилась у старшего сына композитора - Никиты, о чем сообщили на проекте "ЖВЛ представляет". Мужчина длительное время состоит в браке с Викторией Билегой. Пара также воспитывает сына.

"Пополнение в семье произошло благодаря старшему сыну Евгения Рыбчинского - Никите. Он уже длительное время состоит в браке с Викторией Билегой, которая, кстати, раньше была нашей коллегой, работала в команде "Сніданку". Виктория с Никитой уже воспитывают сына", - говорит ведущий проекта Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко прокомментировал пополнение в семье Рыбчинских / © скриншот с видео

У Никиты родилась первая за восемь поколений в семье Рыбчинских девочка. Новоиспеченные родители пока не дают комментариев и не раскрывают имя малышки, поскольку наслаждаются появлением второго ребенка без публики.

"Как назвали долгожданную девочку - пока не объявили. Мы обращались к звездной семье Рыбчинских за комментарием, но пока они наслаждаются появлением дочери без публики. Но мы дожмем!" - подытожил Мирошниченко.

