Евгений Рыбчинский высказался о третьем браке и жене, которую скрывает

Евгений Рыбчинский / © facebook.com/ribchinski

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который обычно избегает разговоров о личной жизни, неожиданно сделал откровенное признание.

Художник в интервью "Наодинці" прокомментировал свой третий брак, который начал афишировать только с ноября этого года. По словам Рыбчинского, нынешние отношения он считает комфортными и не видит необходимости их публично демонстрировать. Больше подробностей Евгений не раскрыл.

«У меня такие отношения, которые меня устраивают. И поскольку мы живем вместе, то наверняка, что и ее пока устраивают», — поделился поэт с Анной Севастьяновой.

Отдельно художник остановился на теме влюбленности как движущей силы творчества. По его словам, это он наблюдал еще с детства на примере своего отца — легендарного поэта Юрия Рыбчинского.

«Я с детства наблюдал за папой. Папино творчество напрямую связано с ощущением влюбленности. Папе важно постоянно быть влюбленным. Гипотетически, реально. Это состояние важно. Это состояние не наследуется. Второе, у папы один опыт жизни с женщиной, которая всю жизнь его обслуживает», — объяснил Евгений.

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Говоря о собственных браках, Рыбчинский признался, что его жизненный опыт существенно отличается от отцовского. По словам композитора, во всех его отношениях женщины были равноправными партнерами, но именно это, по его мнению, часто работает не в пользу мужчины.

«У меня ни одна из женщин меня не обслуживала. Это всегда были равные браки, где женщина приносила всегда значительно меньше или вообще ничего не приносила. При этом всем всегда были равные отношения. И это всегда не на пользу мужчине. Всегда. Потому что это всегда заканчивается печально», — добавил поэт.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

