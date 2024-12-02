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Евгений Синельников назвал сумму, которую государство выплатило его родителям за уничтоженный оккупантами дом

Евгений Синельников назвал сумму, которую государство выплатило его родителям за уничтоженный оккупантами дом

Евгений Синельников / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Жилье родных людей режиссера было расположено в Гостомеле.

Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников раскрыл сумму, которую государство выплатило его родителям за уничтоженный оккупантами дом.

Жилье родных людей ведущего было расположено в Гостомеле. Синельников в интервью Славе Демину рассказал, что дом был полностью уничтожен. Поэтому родители режиссера приняли участие в программе єВідновлення. К ним пришел специалист, проверил состояние дома и оценил стоимость его восстановления.

"Родители участвуют в программе єВідновлення. К ним пришел человек, все посчитал и сказал, что здесь и в самом деле ничего нельзя отстроить. Им дали деньги, и они сейчас купили другой дом. Выплаты, конечно, меньше. Это уже не говоря о мебели, телевизор, вещи, даже такие штуки, которые невозможно оценить – старые фотографии родителей", – рассказал режиссер.

Уничтоженный дом родителей Евгения Синельникова / © скриншот с видео
Уничтоженный дом родителей Евгения Синельникова / Фото: скриншот с видео

Евгений Синельников отметил, что родители получили около 100 тысяч долларов. Правда, это только за "коробку". Мебель, техника и другие вещи, которые были в доме, не учитывались в его стоимости. Однако есть один нюанс. Родители Синельникова решили не восстанавливать дом, а вместо этого купить новый. Они отказались в пользу государства от земли в Гостомеле, а те средства непосредственно вложили в строительство нового дома. Деньги выдавались не родителям Синельникова, а непосредственно застройщику.

"Государство посчитало квадратные метры, их оценило и дала сумму отстроить коробку. Для того чтобы получить эти средства, ты должен написать заявление, что ты отказываешься от земли, после того они рассматривают и дают деньги. Они дали нормальную сумму, она не покрывает все строительство. Почти 100 тысяч долларов. Дом был 180 квадратных метров. Но дали по одному курсу, а когда деньги пришли через четыре или пять месяцев, курс увеличился и родители немного потеряли", - добавил режиссер.

Напомним, ранее Евгений Синельников высказался об отношениях с бывшей женой Еленой после развода. Режиссер признался, что между ними натянуто общение.

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