Евгений Синельников о том, что у него украли оккупанты: "Велосипеды, пылесосы, мойка и трусы с носками"

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников в начале полномасштабного вторжения вместе с семьей находился в своем доме в Буче.

Семья не смогла эвакуироваться сразу, а уже вскоре к ним в дом пришли россияне, говорится в программе ЖВЛ. Несколько часов оккупанты рыскали по всему дому, в котором на тот момент проживало 12 человек, в том числе четверо детей и 65-летние родители Евгения. Он уверен, что это и спасло их семью. А еще – его узнаваемое лицо. Вскоре Синельниковы смогли выехать из Бучи.

Евгений счастлив, что все для него и его близких завершилось хорошо. Говорит, что повезло, потому что все живы и здоровы. А главное – есть чему радоваться, несмотря на войну и разграбленный дом.

"Велосипеды, пылесосы, керхеры – эти мойки… там такой список. Техника вся пошла – фотики, объективы, звук, все-все. Электрочайник без подставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубная щетка без зарядки, трусы все, носки, все вилки и ножи", — рассказал Синельников.

Кроме этого, россияне ограбили офис Синельникова, вынесли всю технику и диски со всеми съемками. Но ущерб считать ведущий даже не берется. Их не сравнить с полностью разрушенным домом родителей, живших в соседнем Гостомеле.

"Там дотла, там нет ни крыши, все выгорело – с вещами, документами, фотографиями. Как вышли в спортивках, так и остались. У меня мама даже не плакала. Они потеряли все – дом, вещи. Фотографии как символ. Не осталось со старой жизни ничего! Артефакты: бабушка передала какую-то вышивку, мама хранила, но ничего не осталось", — поделился Евгений.

Ныне Синельников купил родителям небольшой дом в селе на Закарпатье. Из старого дома уцелело самое ценное — потерявшийся во время эвакуации кот Сеня.

Напомним, что после двух недель в заложниках российских оккупантов Евгению Синельникову удалось уехать из Бучи. После этого со слезами на глазах ведущий записал эмоциональное видео, в котором рассказал, что ему с родными пришлось пережить.

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