Евгений Синельников признался, поддерживает ли связь с сыном от предыдущего брака: "Всем нравится"

Режиссер и бывший ведущий проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал о своем единственном сыне Алексее от предыдущего брака с Еленой.

По словам знаменитости, недавно Алексей приезжал к нему из-за границы и они отлично провели время вместе. В частности, они отправились в путешествие по Украине, ведь именно это очень любит 12-летний юноша. Компанию им также составила новая жена продюсера Наталья Кипа.

"Да, он приехал снова. Полтора месяца максимально старался не работать, потому что он здесь, хотелось с ним, семьей провести как можно больше времени. Хотя все равно какие-то съемки заходят, подготовки, зумы. Он очень любит путешествовать по Украине, мы ездили в Карпаты к родителям, в Закарпатье – к друзьям. Много путешествовали, ему очень нравится. Купил себе вышиванок, барток, шляп... Кайфует. Ну и мы все кайфуем, потому что самое главное – когда семья рядом, когда ты засыпаешь и просыпаешься рядом со своим ребенком, рядом со своей возлюбленной, когда рядом родители, сестра, брат. Это очень ценно", — рассказал Евгений в интервью kp.ua.

Евгений Синельников с женой Натальей Кипой / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Также Синельников поделился, как его сын проводит досуг и раскрыл, что юноша уже начал писать свою книгу, которую планирует напечатать в будущем.

"Он очень хорошо рисует, играет в шахматы, учит языки. А еще – он настоящий выдумщик. Придумал свою собственную страну. Сейчас рисует на контурных картах, как эта страна развивалась, какие люди там живут, какие реформы там происходят, какие революции они проходят. Строит какую-то свою параллельную реальность. Пишет свою книгу. Не уверен, что мы когда-нибудь ее выдадим, но пусть пишет, ему нравится. Да и нам всем нравится! И это кайфово", - восхитил продюсер.

Сын Евгения Синельникова / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Отметим, что в августе 2022 года Евгений Синельников женился во второй раз. Свадьбу с продюсером Натальей Кипой он символически отыграл в своем отреставрированном доме в Буче, который до этого цинично разграбили и изуродовали оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения. Время от времени знаменитость делится общими романтическими фото с женой.

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