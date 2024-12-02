Евгений Синельников рассказал об отношениях с экс-женой после развода: "Натянутое общение"

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников рассказал об отношениях с экс-женой, продюсером Еленой, после развода.

Знаменитость говорит, что как такового общения между ними нет. Бывшие супруги общаются исключительно на темы, что касаются их общего 12-летнего сына Алексея. Евгений Синельников не может сказать, что между ними есть какой-то определенный конфликт, однако их отношения достаточно натянутые.

"Мы очень-очень редко общаемся. Я не могу сказать, что мы побили горшки, но мы не общаемся. Натянутое общение. Дружбы, пойти на чай – нет. У нас нормальные отношения", — рассказал режиссер в интервью Славе Демину.

Евгений Синельников / Фото: скриншот с видео

По словам Евгения Синельникова, они перешагнули через себя и поддерживают связь ради сына. Однако теплого общения между ними нет. Кроме того, также нет и желания его вообще зарождать.

"Мы объединились ради сына, можем общаться, встречаться ради ребенка. Все это есть. У нас нет драки, войны. У нас нормальные отношения, но на чай я не пойду. Я избавился от токсичных отношений, меня не тянет туда. Только ради ребенка я могу немного присесть и сказать что-то, но так, чтобы меня тянуло — нет", — добавил шоумен.

Евгений Синельников / Фото: скриншот с видео

Отметим, сейчас у Евгения Синельникова есть другие отношения. В частности, он строит совместную жизнь с женой Натальей, с которой женился в 2022 году. Елена тоже не одинока. Она находится в отношениях с мужчиной, по имени Роман.

Напомним, недавно Евгений Синельников рассекретил, как на шоу "Орел и Решка" на самом деле работает золотая карта. Создатель проекта раскрыл главный секрет съемок.

Читайте также: