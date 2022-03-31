Евгений Синельников сделал предложение любимой: "Под обстрелами понял, что могу не успеть"

Режиссер сделал предложение девушке прямо под обстрелами в Гостомеле.

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников женится.

Знаменитость, который более двух недель жил под обстрелами в Гостомеле, сделал предложение руки и сердца своей любимой. Синельников это сделал прямо под вражескими обстрелами, ведь понимал, что другого раза может и не быть.

"Я уже был готов к этому, просто искал какой-то момент, какую-то романтику. А однажды под обстрелами понял, что я могу просто не успеть это сделать и решил сделать предложение. У меня даже кольца не было, но, как оказалось, оно была и не нужно это обручальное кольцо. Получилось даже романтичнее. Ибо придумывать, бросать обручальное кольцо в бокал или что-то такое – это уже все делали, а вот так, под обстрелами, когда "Грады" летают — такого еще никто не делал", — признался режиссер "Зірковому шляху".

Евгений Синельников сделал предложение любимой / instagram.com/synelnykov_yevgen

Отметим, знаменитость раньше уже был замужем. От первого брака он воспитывает сына. Также у невесты Синельникова есть двое детей.

Напомним, когда началась война, Евгений Синельников вместе со своей семьей был в Гостомеле, где велись активные боевые действия. После двух недель под адскими обстрелами режиссеру вместе с семьей удалось уехать "зеленым коридором".

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