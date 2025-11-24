Евгений Синельников стал отцом во второй раз и показал новорожденную дочь

Евгений Синельников / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников, который лишь недавно раскрыл беременность жены Натальи, уже делится другими позитивными новостями.

Возлюбленная шоумена родила. Об этом он трогательно сообщил на своей странице в Instagram. В частности, Евгений Синельников опубликовал фото, на котором его за пальцы держит маленькая рука новорожденного малыша. На свет появилась дочь ведущего.

Правда, Евгений Синельников не торопится показывать полностью девочку публике. На кадрах, которыми поделился ведущий, разглядеть лицо малышки не удастся. Зато знаменитость раскрыл, что они с женой назвали дочь Мария.

Евгений Синельников с новорожденной дочерью / © instagram.com/synelnykov_yevgen

"Привет, Мария Евгения Синельникова", - подписал фотографии с новорожденной дочкой ведущий.

Отметим, этот ребенок для Евгения Синельникова стал вторым. От предыдущего брака режиссер воспитывает сына Алексея. На Наталье ведущий женился в 2022 году в освобожденной Буче. У жены шоумена тоже есть сын от предыдущих отношений.

