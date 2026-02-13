Евгений Сморигин вспомнил первый брак с россиянкой и как развелся из-за переезда в Киев

Евгений Сморигин / © скриншот с видео

Реклама

Звезда "Дизель Студио", актер и юморист Евгений Сморигин вспомнил свой первый брак с россиянкой и как жена бросила его из-за переезда в Киев.

Уже длительное время артист женат на возлюбленной Лидии. Однако для него этот брак второй. До этого Евгений Сморигин был женат на россиянке. Отношения длились три года, из которых полгода они находились в браке. Актер в интервью Славе Демину вспоминает, что развелись они совсем не на позитивной ноте. Знаменитость тогда был участником команды КВН. Юмористы приняли решение развивать карьеру не в Москве, а в Киеве. Евгений Сморигин сообщил подруге о переезде и позвал с собой. Однако та категорически отказалась и добавила, что больше не любит его.

"Так получилось, что мы так разошлись, что мне было нелегко. Мы же играли в КВН, а ее родители дали ей квартиру в Москве. Она из Москвы. Я уже сделал там ремонт, все купил - мебель, технику. Мы уже должны были заехать. А ребята из команды КВН приняли решение ехать в Киев. Я ей говорю, что мы едем в Киев, а она мне: "В какой Киев? Да нет, наверное." Я ей: "Как нет? Мы же муж и жена". А она говорит, что, что-то, наверное, нет, и как-то разлюбила, наверное", - говорит актер.

Реклама

Евгений Сморигин / © скриншот с видео

Евгений Сморигин честно признается, что после развода чувствовал себя не лучшим образом. Тот период актер вспоминает с грустью и говорит, что не хотел бы такого пережить снова. Артист признается, что чувствовал себя счастливым только во сне, а в течение дня чувствовал горе. Сейчас актер считает, что просто был зависим от жены.

"Я переехал в Киев. У меня был период такой, нехороший, скажем так. Я бы не хотел пережить то, что я переживал в тот период. Это когда у тебя просто горе. Во сне ты видишь, как вы счастливы, а потом просыпаешься, и у тебя горе до вечера. Скорее всего, это была такая большая зависимость", - делится артист.

Отметим, уже длительное время Евгений Сморигин проживает в браке с возлюбленной Лидией. Вместе супруги воспитывают троих детей - Алексея, Елизавету и Александра.

Напомним, в начале декабря 2025 года артисты Тарас и Елена Тополи сообщили о разрыве. Недавно в суде раскрыли причину развода пары, которая 12 лет прожила в браке.