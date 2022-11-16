Евгений Сморыгин прокомментировал, почему не получил украинское гражданство до войны

Актер отметил, что для него это стало острым вопросом именно во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Звезда "Дизель Студио", известный белорусский актер и юморист Евгений Сморыгин прокомментировал, почему не получил украинское гражданство до полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

По словам Сморыгина, ранее получение украинского гражданства не было для него острым вопросом. Впрочем, когда в сторону его дома в Украине полетели ракеты и пошли войска из его родной Беларуси, артист принял решение получить украинский паспорт. Об этом он рассказал в программе "Слава+".

"Когда началась война в 2014 году, для меня это не было такой острой проблемой. Потому что я понимал, что я белорус, я не россиянин. Конфликт с Россией, с российской стороны. Белорусы всегда были братьями для украинцев. Это не просто слова. Я знаю, я живу так в Украине белорусом 15 лет и никогда и ни разу не было: "А, ты, белорус…" Нет, для меня это не был острый вопрос, а когда из моей родной Беларуси пошли войска и полетели ракеты в мой дом в Украине… Вот это для меня стало острым вопросом", – объяснил Сморыгин.

Евгений Сморыгин с семьей / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Он также отметил, что понимает, что это сделали не белорусы, а один конкретный человек, дружащий с диктатором Путиным. "Мои родные все в Украине, украинцы. Ну, и здесь нужно делать выбор", — отметил Сморыгин.

Евгений Сморыгин / Фото: facebook.com/smorigin

Как известно, в начале ноября Евгений Сморыгин рассказал, что сдал экзамен, чтобы получить украинское гражданство. Актер в течение 13 лет женат на украинке, его трое детей – украинцы, а все родные Евгения находятся в Украине. Так что юморист принял решение также получить украинский паспорт.

Читайте также: