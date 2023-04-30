Евгения Эмеральд исчезла из соцсетей и рассказала о проблемах после рождения ребенка

Украинская защитница Евгения Эмеральд, известная по позывному Жанна Д'Арк, рассказала о своем материнстве.

На некоторое время Евгения исчезла из своего блога в Instagram, чем изрядно взволновала своих поклонников. Через некоторое время защитница все же зашла в Сеть и рассказала о своем самочувствии.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/alla_orfey

Как поделилась Евгения, после рождения дочери у нее возникли проблемы с вскармливанием, а именно произошел лактостаз (застой молока в молочных железах). С такой проблемой часто встречаются молодые мамочки, и Эмеральд надеется, что в ближайшее время ей станет легче и она вернется к ведению блога.

"Надеюсь еще несколько дней и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь", — рассказала защитница.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, что 14 апреля Евгения Эмеральд стала мамой во второй раз. Защитница родилась своему мужу-военному дочку.

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