Евгения Эмеральд на фоне слухов о разводе намекнула, что муж хочет забрать у нее ребенка

В Сети уже больше месяца ходят слухи о невзгодах в паре.

Украинская защитница Евгения Эмеральд подогрела слухи о разводе со своим мужем, военнослужащим Евгением Стипанюком.

После того, как из соцсетей военной исчезли все фотографии с любимым, она внезапно намекнула на то, что он хочет забрать у нее пятимесячную дочь Афину.

Евгения Эмеральд с дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Такие выводы подписчики Евгении могли сделать после ее Instsgram-stories, в которых она показала кадры с маленькой дочерью и добавила неоднозначную подпись.

"Никто тебя у меня не отнимет", — написала Эмеральд.

Дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Евгения добавила видео, в котором шутят о том, что муж после развода планирует забрать у жены детей.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Между тем, муж Эмеральд также вышел на связь с подписчиками и показал, как обустроил комнату для дочери и какой сюрприз подготовил для нее.

"А я уже приготовил райское место для моей дочери", – написал Евгений.

Фото: instagram.com/evgeniystipanyuk

В качестве подарка для девочки он заказал особыми кулонами, на которых изображено их фото с Афиной и послание к ней.

Фото: instagram.com/evgeniystipanyuk

Отметим, что Евгения Эмеральд и его возлюбленный познакомились во время военной службы. Свою свадьбу пара отыграла прямо на передовой в октябре прошлого года, а уже в апреле защитница родила дочь Афину.

Читайте также: