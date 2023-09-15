Евгения Эмеральд на фоне слухов о разводе намекнула, что муж хочет забрать у нее ребенка

В Сети уже больше месяца ходят слухи о невзгодах в паре.
Украинская защитница Евгения Эмеральд подогрела слухи о разводе со своим мужем, военнослужащим Евгением Стипанюком.
После того, как из соцсетей военной исчезли все фотографии с любимым, она внезапно намекнула на то, что он хочет забрать у нее пятимесячную дочь Афину.
Такие выводы подписчики Евгении могли сделать после ее Instsgram-stories, в которых она показала кадры с маленькой дочерью и добавила неоднозначную подпись.
"Никто тебя у меня не отнимет", — написала Эмеральд.
Также Евгения добавила видео, в котором шутят о том, что муж после развода планирует забрать у жены детей.
Между тем, муж Эмеральд также вышел на связь с подписчиками и показал, как обустроил комнату для дочери и какой сюрприз подготовил для нее.
"А я уже приготовил райское место для моей дочери", – написал Евгений.
В качестве подарка для девочки он заказал особыми кулонами, на которых изображено их фото с Афиной и послание к ней.
Отметим, что Евгения Эмеральд и его возлюбленный познакомились во время военной службы. Свою свадьбу пара отыграла прямо на передовой в октябре прошлого года, а уже в апреле защитница родила дочь Афину.
Читайте также: