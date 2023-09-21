Евгения Эмеральд на фоне слухов о разводе с мужем показала, как сходила на свидание

Украинская защитница Евгения Эмеральд на фоне слухов о разводе с мужем, защитником Евгением Стипанюком намекнула, что готова к новым отношениям.

По крайней мере, последние несколько сторис в Instagram Евгении свидетельствуют о том, что она находится в активном поиске. Так, в фотоблоге Эмеральд разместила несколько коротких видео, в которых рассказывает, что планирует отправиться на охоту за новым кавалером. Вместе с тем знаменитость пошутила, что у нее "очень много времени", как у молодой мамы, и что она не успевает не то, что о поклонниках подумать, но и почистить зубы, или расчесаться.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Готовлюсь я на мамские бл*дки. Решила намазаться детской присыпкой. Говорят, что от этого кожа становится гладкой. Все же, когда ты не умываешься каждый день, у тебя просто нет на это времени. Но на мужиков время найдешь всегда. Даже когда у тебя маленький ребенок. Так я решила такие методы использовать. Если вы думаете, что я спала, я не спала. Потому что сон – это для слабаков. А свиданки – это важно", – сказала в одном из сторис Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Потом Евгения показала, как все же собралась в один ресторан на охоту на мужчин, потому что, мол, чем еще заниматься молодой маме. Впоследствии знаменитость с иронией рассказала, что ее "охота" потерпела поражение, но вполне возможно, что на следующий день кавалеры сами выстроятся за забором ее дома:

"Сегодня моя охота потерпела фиаско. Я вам скажу так – мамские бл*дки, это вам задача непростая, как оказалось. Здесь еще надо очень хорошо постараться. Теперь опрос для киевлян – где заведения, в которых водится нормальная рыбка. Не только та, что в Днепре и в меню. А прям рыбка для охоты. Я не расстроилась. Я понимаю, завтра придется проверить снова. Выйду я за забор, посмотрю, может какая очередь и будет", – сказала в другом сторис Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, что около месяца в Сети ходят слухи, что Евгения Эмеральд развелась с защитником Евгением Стипанюком. За него защитница вышла замуж на передовой 14 октября 2022 года. В апреле 2023 года Эмеральд родила дочь Стипанюку.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Впрочем, уже впоследствии Евгения начала намекать на то, что в ее отношениях с мужем не все так гладку. Она удалила общие фото с ним из соцсетей и натолкнула фанов на мысль о том, что они развелись.

Также Эмеральд намекнула, что муж хочет забрать у нее их общую дочь.

Читайте также: