Евгения Эмеральд о хейте в ее сторону: "Пишут, что у меня накаченная внешность и я залетела в танке"

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд получает много хейта и критики в свою сторону.

Мол, как для снайпера она слишком медийна, и что другие защитники скрывают свои лица. На странице в Instagram Евгения оставила развернутый пост, в котором ответила "диванным критикам".

"Пишу раз и все! Я была добровольцем в начале вторжения. Так случилось, что кто-то был с АК, кто-то с пулеметом, кто-то с дронами, а я с 308 калибром! Я не тайный агент, не киллер, не работала никогда на государственных тайных должностях. Я не прятала свое лицо, как и многие военные, потому что я просто встала на защиту украинцев и своей семьи! И разница в оружии!Много хейта, мол, снайперы не открывают лицо. Ну для каких-то спецслужб и спецзадач – да. А сейчас у нас большая часть населения стали военными (сколько людей из гражданских, предпринимателей пошли защищать).Так по этому принципу и логике, тогда, ни один военный не должен показывать себя. Ибо война опасна для всех! Это выбор каждого. Кто не знает снайпера Уолли — посмотрите в Google. Он тоже не прячет лицо. Тогда он не снайпер?" – эмоционально написала Эмеральд.

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Также снайперша призналась, что кроме обвинений в медийности, ей прилетает за "накачанную внешность" и даже из-за того, что защитница "залетела в танке". Евгения отметила, что сейчас на все эти комментарии реагирует с юмором:

"Многие люди у меня спросили, как я выдерживаю эту грязь, да еще и в положении. Все просто. Я из лимона делаю лимонад. Я прошла все этапы от слез и отчаяния до юмора. Сейчас я получаю удовольствие от каждого плохого комментария в Facebook ( а их много), потому что с каждым хейтом я понимаю, что я впереди. Мне просто жалко всех этих злых людей! Они меня проклинают, утверждают, что я не была на фронте, что у меня накаченная вся внешность (косметологи – дайте комментарий), что я залетела в танке, окопе, еще где-то. И постоянно пишут, как я им надоела (но читают и комментируют все)! Пишут, что я любовница политика, что плачу за все статьи. Так я тогда миллионерша?" – добавила Эмеральд.

Напомним, что сейчас Евгения Эмеральд ожидает пополнения. Защитница беременна от мужа Евгения Степанюка, с которым познакомилась на фронте.

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