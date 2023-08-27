Евгения Эмеральд очаровала редкими фотографиями с двумя дочками и мамой

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые за долгое время поделилась новыми фотографиями вместе со своей мамой Жанной Феликсовной и двумя дочками — Афиной и Жасмин.

На своей странице в Instagram Евгения опубликовала хорошие кадры по фотосессии. На фото все женщины из семьи защитницы, кроме маленькой дочери Афины, позировали в изысканных черных платьях на сером фоне.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения держала младшую дочь на руках, а старшая обнимала маму с другой стороны. Также на фото мама Эмеральд нежно поцеловал ножку младшей внучки.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В подписи на фото защитница призналась, что именно мама и дочери вдохновляют ее и дают сил двигаться дальше.

"Моя женская сила, мои крылья, мои самые родные люди. Вы часто спрашиваете меня, как мне удается быть сильной. Я не считаю себя сильной, но неужели у меня есть выбор? Неужели я могу сломаться, когда у меня такие девушки? Не могу и не буду.Все, что не происходит в жизни — происходит самым лучшим образом для нас.Иногда мы не сразу это можем понять.Но когда проходит время — все становится очевидным и мы начинаем благодарить за жизненные обстоятельства, которые пытались нас надломить.Поэтому не я сильная, а сильной меня делают они! Мои женщины", — написала Евгения.

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