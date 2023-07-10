Евгения Эмеральд очаровала счастливыми кадрами с мужем-военным и показала их первую встречу

Украинская защитница Евгения Эмеральд поделилась романтическими фотографиями со своим мужем-военным Евгением Стипанюком.

Супруги 10 июля отпраздновали первую годовщину брака, которую в народе называют "ситцевой". В честь праздника Евгения поделилась на своей странице в Instagram кадрами с любимым и нежно поздравила его с этой важной датой. Также защитница вспомнила, каким было ее знакомство с Евгением – в то время она как раз находилась на фронте.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Наш первый год! Год, как ты написал мне в директ, когда я находилась на фронте без всякой надежды и любви… Год, как у меня есть тот, с кем мы можем бесить друг друга (а это важно). как теперь я говорю мы!Как долго я тебя ждала...Теперь я точно знаю, что существует настоящая любовь с первого взгляда, как показывают в кино! Стоило ждать тебя так долго. Кажется, что год это так мало, но так много всего происходило ! Романтические свидания, предложение, женитьба, беременность, война, ссоры, роды, Бандерятко и много любви", — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Несмотря на войну и длительную разлуку, супруги продолжают поддерживать и любить друг друга.

"Хотя нас сейчас разделяет война – я всегда рядом и мое сердце с тобой! Я буду ждать тебя, скучать, плакать и верить, что совсем скоро мы сможем жить простой жизнью вместе! Ты будешь разбрасывать чулки а я собирать их и бухтеть! Я люблю! тебя мой лучший мужчина! Мы все с тобой выдержим! И это только начало нашего долгого путешествия", — поделилась чувствами к мужу Эмеральду.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

На одном из фото Евгения показала свой первый разговор с мужем видеосвязью и вспомнила, как они впервые встретились – тогда Евгений подарил любимому огромный букет цветов.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

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