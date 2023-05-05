Евгения Эмеральд ответила, почему скрывает свою 10-летнюю дочь от предыдущих отношений

Украинская защитница Евгения Эмеральд часто получает вопрос о своей старшей дочери Жасмин от предыдущего брака.

Девочка очень редко появляется в соцсетях своей мамы, поэтому подписчики Евгении мало знают о ее жизни. Как рассказала защитница в Instagram-stories, Жасмин сама попросила маму не показывать ее в Сети.

"Она уже взрослая. У нее уже есть свое личное мнение и поэтому она запретила своей маме ее показывать в Instagram. Почему она так решила — я пока не знаю. Но так как я уважаю мнение своей дочери, то я не делаю то, о чем она меня попросила. Как только Жасмин изменит свое мнение и снова захочет, что ее мама показывала в социальных сетях, я буду его показывать. Но пока она не хочет, вот и все", — рассказала Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, что Эмеральд воспитывает старшую дочь Жасмин от предыдущего брака. С отцом Жасмин Эмеральд разорвала отношения в начале полномасштабной войны. Евгении призналась, что ее бывший просто сбежал из Украины.

Недавно защитница стала мамой во второй раз – она родила еще одну дочь в браке с военным Евгением Стипанюком.

Евгения Эмеральд с мамой и дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

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