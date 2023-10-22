Евгения Эмеральд показала экс-мужа в романтическом реалити-шоу, где он принимал участие

Украинская защитница Евгения Эмеральд продолжает вести борьбу со своим экс-мужем Евгением Стипанюком, которого обвиняет в абьюзе.

В сторис своей страницы в Instagram Эмеральд много пишет о том, что не только она стала жертвой домашнего насилия Стипанюка, но и многие другие его бывшие девушки.

Евгения Эмеральд с экс-мужем и дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Евгения указала на то, что шесть лет назад ее экс-муж пытался проложить себе путь в шоу-бизнес, приняв участие в романтическом реалити "Сердца трех", где девушки искали свою любовь.

В фотоблоге Эмеральд показала фрагмент свидания, на которое Стипанюк сходил с одной из участниц шоу Настей. В видео девушка спрашивает Стипанюка, почему он разошелся с предыдущей девушкой. На что Евгений отвечает, что ее родители были против их романа, тем более у него есть сын от экс-брака.

Девушка насторожилась и сразу раскусила Стипанюка: "Такой он белый, пушистый, нигде не косячил. И все вокруг виноваты. Я почувствовала, что что-то не то". По итогу Настя Евгению отказала: "У меня есть сомнения, я никогда не ошибаюсь. Я не приглашаю тебя на свидание. Я не вижу нас вместе. Я не вижу, что мы будем делать дома, или как я с ним буду готовить, как детей воспитывать. Не вижу. Белый лист".

Стипанюк сказал, что он был шокирован отказом девушки и пожаловался, что потратил на нее 1000 грн: "Я делал все, что подобает настоящему мужчине. Фрукты, шампанское, вино. Я и так набрал на 1000 грн. Мне кто-то будет компенсировать? Нет, конечно", – обиделся Евгений.

Евгения Эмеральд показала экс-мужа в романтическом реалити шесть лет назад

Напомним, что в интервью ТСН.ua Евгения Эмеральд рассказала страшные вещи о своем экс-супруге. Защитница призналась, что ее бывший поднимал на нее руку, изменял ей, когда она была беременна, насиловал женщин в лесу и еще много ужасных подробностей о нем.

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