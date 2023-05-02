Евгения Эмеральд показала фигуру через две недели после родов и рассекретила свой вес

Украинская защитница Евгения Эмеральд, известная по позывному Жанна Д'Арк, рассекретила свой вес и показала фигуру через две недели после родов.

В общем, знаменитость очень быстро восстанавливается после рождения ребенка. Перед родами вес Евгении составлял 71 килограмм, однако ныне защитнице удалось похудеть почти на 11 килограмм. Сейчас Эмеральд весит 59,8 кило.

Именно такой вес Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Рожать я шла – было 71 килограмм. Ела я эту неделю очень много, поэтому... Да, друзья действительно, у меня сразу после родов минус почти 11 килограмм. Мой стартовый вес до беременности был 56 кило. То есть мне еще осталось сбросить 3-4 кило и все", – поделилась защитница.

Евгения также опубликовала фото, на котором показала, как выглядит ее фигура через две недели после родов. Как отметила Эмеральд, она много работала над собой во время беременности, так что такой результат – это ее заслуга, а не генетика.

Именно так выглядит фигура Евгении Эмеральд через две недели после родов / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"До полномасштабного вторжения мой вес был 63 кило. То есть во время фронта я очень сильно похудела. Сейчас после родов я вешу меньше, чем до полномасштабного вторжения. И не говорите, что это генетика… Потому что я очень серьезно готовилась", — отметила Евгения.

Напомним, ранее защитница поделилась, с какими проблемами столкнулась после рождения ребенка. В общем, из-за сложностей с вскармливанием дочери Евгения на время даже исчезла из соцсетей.

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