Евгения Эмеральд показала, как муж с фронта оригинально поздравил ее с Днем святого Валентина

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк", защитница Евгения Эмеральд показала, как прошел ее День святого Валентина.

Праздник влюбленных Евгения провела в компании подруги, ведь ее муж Евгений Стыпанюк сейчас служит на фронте, где защищает страну от оккупантов.

"Провести день влюбленных с подругой! Когда твой муж на фронте, ты сам себе Валентин", – поделилась Эмеральд.

Евгения Эмеральд была с подругой и даже не ожидала, что к ней едет подарок / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Однако возлюбленный тоже не обделил Евгению вниманием. Хотя он сейчас и на фронте, он придумал способ, как порадовать жену. Евгений заказал воздушные шарики, сладости и цветы любимой. Все это Эмеральд домой привез курьер.

Подарок, который получила Евгения Эмеральд от мужа / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд похвасталась подарком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Я приехала домой, и мне позвонил курьер и сказал, что ко мне что-то едет. Это так приятно! Приехал ко мне мужчина! Я спрашиваю, от кого? От моего мужа? А он говорит, что секрет! Ну, конечно, от мужа. От кого же еще. Хоть он и не любит этот праздник, но знает, что я люблю", — поделилась Евгения.

Муж Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, свою любовь защитница встретила во время полномасштабной войны. Многие звезды шоу-бизнеса тоже в прошлом году нашли вторую половинку. Редакция сайта ТСН предлагает узнать о них более подробно.

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