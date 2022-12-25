Евгения Эмеральд показала оригинальный подарок от мужа на день рождения

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж Евгений на день рождения.

13 декабря Эмеральд отпраздновала 32-летие, но презентом от своего избранника похвасталась только сейчас. В сторис своей страницы в Instagram Евгения разместила фотографию, на которой изображена игровая приставка.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Подарок от мужа на день рождения. Люблю. Скоро в декрет же. Ну что, теперь буду советовать не только книги, но еще и игры в "соньку", — подписала кадры с подарком от мужа защитница.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Судя по эмодзи, которыми Эмеральд сопроводила фотографии, она очень хотела этот подарок. Защитница уже даже показала подписчикам свою мини-коллекцию игр.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, что 14 октября, в День защитников и защитниц, Евгения Эмеральд вышла замуж за своего избранника Евгения Стипанюка, с которым познакомилась на войне. Влюбленные сыграли свадьбу прямо на передовой в Харьковской области. Вскоре стало известно, что "украинская Жанна Д'Арк" беременна и ждет ребенка от своего мужа. Из-за интересного положения Эмеральд была вынуждена уехать с фронта, однако ее муж продолжает нести службу и защищать нашу страну от российских оккупантов.

Читайте также: