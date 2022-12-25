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Евгения Эмеральд показала оригинальный подарок от мужа на день рождения

Евгения Эмеральд показала оригинальный подарок от мужа на день рождения

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
2 мин
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Евгения Эмеральд показала оригинальный подарок от мужа на день рождения

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

13 декабря украинской защитнице исполнилось 32 года.

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж Евгений на день рождения.

13 декабря Эмеральд отпраздновала 32-летие, но презентом от своего избранника похвасталась только сейчас. В сторис своей страницы в Instagram Евгения разместила фотографию, на которой изображена игровая приставка.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Подарок от мужа на день рождения. Люблю. Скоро в декрет же. Ну что, теперь буду советовать не только книги, но еще и игры в "соньку", — подписала кадры с подарком от мужа защитница.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Судя по эмодзи, которыми Эмеральд сопроводила фотографии, она очень хотела этот подарок. Защитница уже даже показала подписчикам свою мини-коллекцию игр.

Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд показала, что ей подарил муж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, что 14 октября, в День защитников и защитниц, Евгения Эмеральд вышла замуж за своего избранника Евгения Стипанюка, с которым познакомилась на войне. Влюбленные сыграли свадьбу прямо на передовой в Харьковской области. Вскоре стало известно, что "украинская Жанна Д'Арк" беременна и ждет ребенка от своего мужа. Из-за интересного положения Эмеральд была вынуждена уехать с фронта, однако ее муж продолжает нести службу и защищать нашу страну от российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
234
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