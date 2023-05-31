Евгения Эмеральд показала редкие фото со старшей дочерью и трогательно поздравила ее с 11-летием

Украинская защитница Евгения Эмеральд поздравила дочь с 11-летием и показала редкие фото Жасмин.

В семье Эмеральд праздник. Старшая дочь защитницы от первого брака отмечает день рождения. Девочке исполняется 11 лет. Поэтому по случаю праздника Евгения трогательно поздравила дочь. Защитница опубликовала редкие фото Жасмина в Instagram-stories.

На первом снимке старшая дочь Эмеральд была изображена с бантиками в сине-желтом цвете.

"У принцессы Жасмин сегодня день рождения", – поделилась Евгения.

Старшая дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

На втором фото защитница позировала со старшей дочерью в одинаковых камуфляжных футболках, а прическа Жасмин снова была украшена бантиками в цветах флага Украины.

"Мой волшебный цветочек! Дочка не любит, чтобы я его показывала, но сегодня исключение", — отметила Евгения.

Евгения Эмеральд со старшей дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, Жасмин – старшая дочь Эмеральд от предыдущего брака. Защитница также воспитывает одномесячную дочь от второго мужа – защитника Евгения Стыпанюка.

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