Евгения Эмеральд показала редкое фото с мамой и дочерьми и сообщила о важном празднике в семье

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд сообщила о важном празднике в семье. Знаменитость отмечает первый день рождения дочери.

В своем Instagram Эмеральд трогательно поздравила Афину с днем рождения. Бывшая военная поблагодарила дочь, что та была ее спасением в трудный период. Также Евгения отметила, что с Афиной сейчас переживает действительно тяжелые испытания, однако она пообещала, что они с этим всем справятся.

Евгения Эмеральд с младшей дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

"Булочка моя, спасибо тебе за то, что спасла меня! За то, что помогаешь не падать духом! У нас с тобой был тяжелый год, но дальше нас ждет все лучшее! Мы со всем справимся и у нас будет все, чего мы желаем", — адресовала годовалой дочери бывшая военная.

По случаю праздника Евгения Эмеральд также показала редкое семейное фото. На снимке были изображены мама знаменитости Жанна Феликсовна и заметно подросшие дочери Афина и 11-летняя Жасмин.

Евгения Эмеральд с мамой и дочерьми / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

"Я сделаю все возможное и невозможное для своих девочек и никогда не сдамся", — добавила Эмеральд.

Напомним, недавно в семье актрисы Ксении Мишиной был праздник. Знаменитость праздновала 12-летие сына Платона. Артистка показывала, как прошел их праздничный день.

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