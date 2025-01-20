Евгения Эмеральд после скандального развода закрутила новый роман и показала своего возлюбленного

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд после скандального развода закрутила новый роман.

О переменах в личной жизни Эмеральд сообщила в Instagram-stories. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на двух из которых засветилась с загадочным мужчиной. На снимках парочка нежно обнималась. Судя по улыбке на лице Евгении, она была очень счастлива.

Евгения Эмеральд с новым избранником / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Вникать в подробности бывшая военная не стала. Эмеральд лишь отметила, что опубликованными фото "все сказала". Также полностью показывать избранника знаменитость не стала. Евгения лишь немного засветила его лицо. Судя по отметкам под фото, парочка вместе находится в столице Австрии – Вене.

Евгения Эмеральд с новым избранником / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Отметим, Евгения Эмеральд в 2023 году громко разводилась с мужем Евгением Стипанюком, за которого вышла замуж осенью 2022-го. Тогда бывшая военная озвучила ужасные подробности об их совместной жизни. Эмеральд рассказала, что экс-избранник поднимал на нее руку, изменял ей и насиловал других женщин. После этого бывшие супруги долго судились. Сейчас Евгения Эмеральд самостоятельно заботится об их общей годовалой дочери Афине. Стипанюк не общается с ребенком и не участвует в его воспитании.

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