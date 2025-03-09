Евгения Эмеральд пожаловалась на тяжелую реабилитацию после пластической операции: "Болит просто все"

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд пожаловалась на тяжелую реабилитацию после пластической операции.

Знаменитость решилась лечь под нож пластического хирурга четыре дня назад. Эмеральд сделала ринопластику. Бывшая военная в Instagram поделилась, что реабилитация проходит тяжело. По словам Евгении, она чувствует ужасную боль, что ей самой себя жалко. Впрочем, сегодня, 9 марта, первый день, когда знаменитости становится легче.

"Сегодня (9 марта – прим. ред.) четвертый день реабилитации. И это первый день, когда мне реально немного легче. Хотя бы я уже не плачу и не страдаю, как мне больно. Я думала, что я сильный человек, а тут я так страдала. Мне так было себя жалко. Для меня каждый час – это был ад", - делится знаменитость.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Эмеральд отметила, что у каждого операция и реабилитация проходит по-разному. Она довольно тяжело переносит этот процесс. Евгения не может дышать, у нее ужасные отеки, болят глаза и даже поперек. Впрочем, Эмеральд становится легче. Правда, знаменитость не уверена, действительно ли это так, или она уже просто привыкла испытывать боль.

"Каждая операция и реабилитация индивидуальны. У меня она проходит достаточно сложно. Но на самом деле сегодня гораздо лучше, чем в первый день. Я даже уже, пожалуй, начала привыкать. Мне тяжело. Да, я не дышу. Не дышу все эти дни, но к этому уже начинаю привыкать. У меня отеки, и это очень сильно болит, глаза тоже болят. Первые два дня мне болел поперек. У меня когда спрашивали, говорила, что болит просто все. Но действительно легче", – делится бывшая военная.

Евгения Эмеральд обещает быть на связи и делится подробностями о своем состоянии. Также она призналась, что ринопластика ей была необходима. Почему именно – бывшая военная впоследствии расскажет.

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