Евгения Эмеральд призналась, откуда берет деньги после закрытия ювелирного бизнеса

Экс-военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд откровенно рассказала, откуда получает свой основной доход.

В частности, в своем фотоблоге экс-военная призналась, что уже долгое время, как ее ювелирное дело не работает. Теперь ее единственным доходом является предоставление помещения в аренду.

"Вы знаете, что я в декрете. Свой ювелирный бизнес я закрыла и не открывала. То есть единственным моим доходом является аренда. Но, если честно, это очень маленький доход", – рассказала защитница.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Евгения поделилась, что ее расходы превышают доходы в несколько раз. Поэтому, по словам Эмеральд, все сбережения постепенно иссякают. Экс-военная добавила, что большая часть денег пошла на то, чтобы защититься от ее экс-мужа Евгения Стипанюка.

"Мои расходы превышают доходы в четыре раза. Почти все сбережения я потратила на защиту себя от Стипанюка", – призналась Эмеральд.

Впрочем, полицейский в декрете не собирается искать быстрые методы заработка на пике своей популярности. Она сообщила, что в своем блоге ничего не будет рекламировать. И добавила, что непременно найдет решение, как получить деньги в случае крайней необходимости. К тому же защитница убеждена, что когда исповедуешь "благородную цель", деньги всегда будут.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Это меня не будет побуждать брать какие-то рекламы и зарабатывать таким образом деньги. Я переосознала свою жизнь еще раз и не хочу. Вот не мое это и все. Где деньги брать? Не знаю. Где-то возьму, что-то придумаю – я точно знаю. Считаю, что если у человека есть благородная и светлая цель, деньги всегда найдутся", – добавила Евгения.

Напомним, недавно полицейская в декрете Евгения Эмеральд объяснила, почему так долго скрывала свои токсичные отношения с экс-мужем Евгением Стипанюком и не рассказывала о них даже самым близким. Она считает, что на это было две причины, которые уже успела прозвать глупыми.

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