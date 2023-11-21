Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Евгения Эмеральд призналась, откуда берет деньги после закрытия ювелирного бизнеса

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1374
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Евгения Эмеральд призналась, откуда берет деньги после закрытия ювелирного бизнеса

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Полицейская зарабатывает очень мало, поскольку находится в декрете.

Экс-военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд откровенно рассказала, откуда получает свой основной доход.

В частности, в своем фотоблоге экс-военная призналась, что уже долгое время, как ее ювелирное дело не работает. Теперь ее единственным доходом является предоставление помещения в аренду.

"Вы знаете, что я в декрете. Свой ювелирный бизнес я закрыла и не открывала. То есть единственным моим доходом является аренда. Но, если честно, это очень маленький доход", – рассказала защитница.

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Евгения поделилась, что ее расходы превышают доходы в несколько раз. Поэтому, по словам Эмеральд, все сбережения постепенно иссякают. Экс-военная добавила, что большая часть денег пошла на то, чтобы защититься от ее экс-мужа Евгения Стипанюка.

"Мои расходы превышают доходы в четыре раза. Почти все сбережения я потратила на защиту себя от Стипанюка", – призналась Эмеральд.

Впрочем, полицейский в декрете не собирается искать быстрые методы заработка на пике своей популярности. Она сообщила, что в своем блоге ничего не будет рекламировать. И добавила, что непременно найдет решение, как получить деньги в случае крайней необходимости. К тому же защитница убеждена, что когда исповедуешь "благородную цель", деньги всегда будут.

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Это меня не будет побуждать брать какие-то рекламы и зарабатывать таким образом деньги. Я переосознала свою жизнь еще раз и не хочу. Вот не мое это и все. Где деньги брать? Не знаю. Где-то возьму, что-то придумаю – я точно знаю. Считаю, что если у человека есть благородная и светлая цель, деньги всегда найдутся", – добавила Евгения.

Напомним, недавно полицейская в декрете Евгения Эмеральд объяснила, почему так долго скрывала свои токсичные отношения с экс-мужем Евгением Стипанюком и не рассказывала о них даже самым близким. Она считает, что на это было две причины, которые уже успела прозвать глупыми.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1374
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация