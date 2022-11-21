Евгения Эмеральд рассекретила подарок на свадьбу от Ляшко и вспомнила, как подружилась с Кароль

Украинская защитница припомнила, как Тина Кароль ее на концерте поздравляла с днем свадьбы.

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд в октябре вышла замуж за военного Евгения Стыпанюка. Свадьбу пара сыграла прямо на передовой.

На праздничной церемонии присутствовали их побратимы. В том числе, среди них был и экс-нардеп Олег Ляшко. Как призналась Евгения, она до свадьбы его вообще не знала.

Не стала снайперша скрывать подарок от Ляшки на свадьбу. Экс-нардеп вручил новоиспеченным супругам деньги.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Олег Ляшко… Он побратим моего мужа. Он служит там. Там были люди, которых тогда я не знала. Не знала, кто будет. Это окружение моего мужа. Немного денег подарили. Ляшко сделал очень хороший денежный подарок для будущей семьи", – поделилась Евгения в интервью Rostyslove Production.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кстати, подружилась снайперша и с украинской певицей Тиной Кароль. Исполнительница первая написала Евгении и попросила, может ли она публично на концерте Нью-Йорка поздравить супругов военных с днем свадьбы. Эмеральд согласилась.

"Мы не были знакомы. Тина мне написала, что она очень увлекается такими женщинами, как я. А наша история любви — это история для всей страны, и она воодушевит всю страну. Она предложила мне женскую дружбу. Конечно, я согласилась. Я ее очень уважаю и люблю. Она спросила, может ли она нас поздравить. Я не представляла, что это будет так круто и феерично. Мне казалось, что это происходит не со мной", — поделилась Евгения.

Снайперша также дружит и с другими знаменитостями, в том числе с Лесей Никитюк.

"Благодаря службе на фронте я познакомилась со многими. Я дружу с Лесей Никитюк, она невероятная женщина. Был скандал с блогерами. Но все хорошо, сейчас общаемся. Жизнь она очень интересная и удивительная", — добавила Евгения.

Отметим, что в скором времени в семье Евгении произойдет пополнение. Снайперша второй раз беременна. Впрочем, пока он не знает пол будущего ребенка.

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