Евгения Эмеральд рассказала, как экс-муж обманул собственного сына, и показала его первую жену

Экс-жена Евена Стипанюка поддержала защитницу.
Защитница Евгения Эмеральд, имеющая позывной Жанна д'Арк, продолжает делиться шокирующими подробностями о своем экс-муже Евгении Стипанюке.
В этот раз Евгения обнародовала видео, датированное сентябрем 2023 года. В ролике видно, как Степанюк покупает автомобиль BMW.
"Для тех, кто считает, что я тратила его деньги с зарплаты ВСУ! Так живут некоторые военные. Видео – сентябрь 2023 года! PS Напомню, что я ушла летом. Машину воин оформил на маму, потому что, чтобы жена и ребенок, не дай бог, не забрали", – подписала видео Эмеральд.
На этот ролик отозвалась первая жена Стипанюка Анна, поддержавшая Евгению и подтвердившая все ее слова. Анна призналась, что тоже была жертвой домашнего насилия со стороны экс-мужа, но ей "не хватило силы и медийной поддержки", чтобы об этом заявить публично.
Кроме того, первая жена Стипанюка поделилась, что за неделю перед тем, как Евгений приобрел авто, их 13-летний сын просил у него кроссовки, но тот сказал, что денег нет.
"За неделю до его покупки его сын просил деньги на кроссовки. Он ответил сыну, что у него нет денег, нужно ждать аванс. И так ребенок ждал, когда отец сбросит целый месяц, но так и не дождался", – рассказала Анна.
Напомним, ранее Евгения Эмеральд заявила, что ее экс-муж является охранником бывшего нардепа. Она рассекретила, что у Евгения самая большая зарплата в ВСУ, однако "он сидит в Киеве".
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