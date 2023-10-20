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Евгения Эмеральд рассказала, как экс-муж обманул собственного сына, и показала его первую жену

Евгения Эмеральд рассказала, как экс-муж обманул собственного сына, и показала его первую жену

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
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Евгения Эмеральд рассказала, как экс-муж обманул собственного сына, и показала его первую жену

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Экс-жена Евена Стипанюка поддержала защитницу.

Защитница Евгения Эмеральд, имеющая позывной Жанна д'Арк, продолжает делиться шокирующими подробностями о своем экс-муже Евгении Стипанюке.

В этот раз Евгения обнародовала видео, датированное сентябрем 2023 года. В ролике видно, как Степанюк покупает автомобиль BMW.

"Для тех, кто считает, что я тратила его деньги с зарплаты ВСУ! Так живут некоторые военные. Видео – сентябрь 2023 года! PS Напомню, что я ушла летом. Машину воин оформил на маму, потому что, чтобы жена и ребенок, не дай бог, не забрали", – подписала видео Эмеральд.

Евгения Эмеральд показала авто, которое приобрел ее экс-муж в сентябре этого года

Евгения Эмеральд показала авто, которое приобрел ее экс-муж в сентябре этого года

На этот ролик отозвалась первая жена Стипанюка Анна, поддержавшая Евгению и подтвердившая все ее слова. Анна призналась, что тоже была жертвой домашнего насилия со стороны экс-мужа, но ей "не хватило силы и медийной поддержки", чтобы об этом заявить публично.

Первая жена экс-мужа Евгении Эмеральд / © instagram.com/vigovska_anja
Первая жена экс-мужа Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/vigovska_anja

Кроме того, первая жена Стипанюка поделилась, что за неделю перед тем, как Евгений приобрел авто, их 13-летний сын просил у него кроссовки, но тот сказал, что денег нет.

"За неделю до его покупки его сын просил деньги на кроссовки. Он ответил сыну, что у него нет денег, нужно ждать аванс. И так ребенок ждал, когда отец сбросит целый месяц, но так и не дождался", – рассказала Анна.

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее Евгения Эмеральд заявила, что ее экс-муж является охранником бывшего нардепа. Она рассекретила, что у Евгения самая большая зарплата в ВСУ, однако "он сидит в Киеве".

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Дата публикации
Просмотры
376
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