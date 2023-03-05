Евгения Эмеральд рассказала, как напророчила себе мужа и о похудении во время беременности

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк", защитница Евгения Эмеральд стала гостьей программы "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Во время разговора с ведущей Эмеральд вспомнила, как прежде чем отправиться на фронт, случайно напророчила себе мужа. Тогда защитница успокаивала маму, которая очень переживала за свою дочь:

"Когда я уходила на фронт, моя мама очень волновалась, я к ней подошла и говорю: "Мам, все будет хорошо. Найду себе мужа, выйду замуж". Ну так, чисто ее успокоить. Я как раз на фронте начала мечтать о том, если у меня будет муж, то хочу чтобы он обязательно был военный. Где-то в марте я давала интервью и говорила, что хочу выйти замуж за военного и призвала всех украинок выходить замуж за военных. Сама так и сделала", — прокомментировала Эмеральд.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также снайпер рассказала, что сейчас находится на восьмом месяце беременности и призналась, что за это время успела поправиться и похудеть.

"Я за правильное питание всегда была. Пыталась полезную пищу есть даже на фронте, конечно, когда это удавалось. А с беременностью я просто начала есть бургеры, картошку, сладкое. Муж смеялся, потому что мой врач сказал, что лучше мне ни в чем не отказывать. Но потом, после седьмого месяца, я решила, что надо прекращать набирать вес. Я начала правильно питаться и похудела на 6 килограммов", — призналась защитница.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

О возвращении на фронт Эмеральд не думает и надеется, что после того, как родит ребенка, война закончится. "Но, конечно, немного хочется, но мой наставник-снайпер сказал, чтобы я сидела с ребенком дома три года", — рассказала Евгения.

Евгения Эмеральд и Елена Кравец

Напомним, ранее Евгения Эмеральд показала, как муж с фронта оригинально поздравил ее с Днем святого Валентина. Муж выдумал интересный способ, как на расстоянии поздравить жену.

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