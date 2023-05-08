Евгения Эмеральд растрогала редкими кадрами, как ее 10-летняя дочь гуляет с младшей

Украинская защитница Евгения Эмеральд порадовала поклонников семейными кадрами.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала трогательные снимки. На фото Евгения показала, как ее 10-летняя дочь от предыдущего брака проводит время с младшей сестрой.

В частности, Жасмин возила маленькую девочку в коляске и прогуливалась по двору.

Старшая дочь Евгении Эмеральд гуляет с младшей / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Эмеральд опубликовала новый снимок крошечной дочери. На фото новорожденная девочка лежала рядом с собачкой.

Младшая дочь Евгении Эмеральд с домашним любимцем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Отметим, Евгения Эмеральд очень редко показывает старшую дочь от предыдущего брака, а также ничего не рассказывает о жизни Жасмин. Защитница ранее ответила, почему 10-летняя девочка не появляется в ее соцсетях.

Напомним, Жасмин – старшая дочь Евгении Эмеральд. Защитница родила девочку от мужа, с которым в начале полномасштабной войны разорвала отношения, ведь он сбежал из Украины.

Осенью прошлого года Евгения Эмеральд вышла замуж за военного Евгения Стыпанюка, от которого в середине апреля родила вторую дочь.

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