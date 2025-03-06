Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию и показала первые кадры из больницы

Знаменитость призналась, что именно решилась изменить в себе.

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию.

Некоторое время знаменитость интриговала, что решилась лечь под нож пластического хирурга. Сначала Эмеральд держала в тайне, что именно решила изменить в своем внешнем виде. А это наконец-то бывшая военная раскрыла больше подробностей.

Пластическую операцию Евгения делала в Киеве. В частности, знаменитость решилась изменить форму носа. В своем Instagram полицейский в декрете уже поделился первыми кадрами из больницы. Знаменитость показала, как ее готовили к операции. Эмеральд признается, что ей было очень страшно.

Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию

Пока что Евгения не показывает, как сейчас выглядит. Также бывшая военная позже покажет результат, когда раны после пластической операции заживут. А пока что подписчики знаменитости поздравляют ее с исполнением мечты и желают, чтобы реабилитация прошла быстро и безболезненно.

Напомним, недавно Евгения Эмеральд рассекретила, что больше не одинока. Знаменитость после скандального развода с мужем-абъюзером закрутила новый роман и показала своего возлюбленного.

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