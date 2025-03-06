Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию и показала первые кадры из больницы

Знаменитость призналась, что именно решилась изменить в себе.
Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию.
Некоторое время знаменитость интриговала, что решилась лечь под нож пластического хирурга. Сначала Эмеральд держала в тайне, что именно решила изменить в своем внешнем виде. А это наконец-то бывшая военная раскрыла больше подробностей.
Пластическую операцию Евгения делала в Киеве. В частности, знаменитость решилась изменить форму носа. В своем Instagram полицейский в декрете уже поделился первыми кадрами из больницы. Знаменитость показала, как ее готовили к операции. Эмеральд признается, что ей было очень страшно.
Пока что Евгения не показывает, как сейчас выглядит. Также бывшая военная позже покажет результат, когда раны после пластической операции заживут. А пока что подписчики знаменитости поздравляют ее с исполнением мечты и желают, чтобы реабилитация прошла быстро и безболезненно.
Напомним, недавно Евгения Эмеральд рассекретила, что больше не одинока. Знаменитость после скандального развода с мужем-абъюзером закрутила новый роман и показала своего возлюбленного.
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