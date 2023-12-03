Евгения Эмеральд серьезно травмировалась: "Кажется, был какой-то болевой шок"

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд серьезно травмировалась.

В своем Instagram экс-военная рассказала, что поскользнулась на льду и упала. Евгения больно травмировала ногу, а именно колено. Как призналась полицейская в декрете, на мгновение ей даже показалось, что у нее был болевой шок.

По словам Эмеральд, ходить она может, однако стоять на коленях – нет, ведь там гематомы. Также Евгении обидно, что она ударилась той ногой, которая в свое время была серьезно травмирована.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Хочу рассказать историю, которая со мной вчера (2 декабря – прим. ред.) произошла. Я упала на льду, очень сильно коленом ударилась. Мне даже кажется, что у меня был какой-то болевой шок. Ударилась тем коленом, где у меня была очень сильная травма. Я когда-то очень сильно на сноуборде упала, тогда дала обещание, что больше никогда не стану на сноуборд. На самом деле ходить могу, а стоять на коленках не могу. Гематома и синяки… Интересно, смогу ли боксом заниматься, потому что это правая нога – основная для ударов", — поделилась экс-военная.

Эмеральд говорит, что в последнее время с ней часто случаются неприятные инциденты. Однако Евгения пытается с позитивом на это реагировать и убеждена, что она проходит проверку на прочность.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"В последнее время то я падаю, то я в каких-то синяках, то у меня что-то из рук летит, машина не работает. Это, пожалуй, все-таки перед днем рождения. Это меня так испытают на крепость", — отметила экс-военная.

Напомним, недавно Евгения Эмеральд призналась, откуда берет деньги. К слову, раньше у экс-военной был ювелирный бизнес, однако сейчас он не работает.

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